Schlein in Abruzzo sogna il bis  

Dopo il comizio unitario del centrodestra a Pescara, tocca al centrosinistra guadagnarsi la scena abruzzese a pochissimi giorni dal voto. La segretaria del Pd Elly Schlein percorre le province «palmo a palmo». Per lei il quinto tour nel territorio, ma stavolta ci torna con il risultato sardo nel taschino: «Se c’è una cosa che ci ha insegnato l’elezione in Sardegna è che ogni voto fa la differenza». E la vittoria in alleanza col M5S la conferma nella sua linea: «Siamo testardamente unitari».

I dieci astensionisti

L’obiettivo della sua campagna è guadagnare terreno nel campo dell’astensione: «Uscite da qui e pensate a quelle dieci persone che stanno pensando di non andare a votare». Schlein parla di «speranza e fiducia» intorno alla larga coalizione che con Luciano D’Amico può portare il «buon governo» in Abruzzo. E attacca frontalmente Giorgia Meloni e il governatore uscente Marco Marsilio. «Spero che gli abruzzesi vogliano un presidente abruzzese che vive in Abruzzo», ironizza la leader dem, che torna sul tormentone di questa campagna. Marsilio è un «candidato imposto da Giorgia Meloni e che non vive nemmeno in Abruzzo», oltre che «un presidente scelto per appartenenza e obbedienza agli ordini di partito e che guarda prima il colore politico dei sindaci anziché la fascia tricolore». La segretaria del Pd evidenzia il silenzio del governatore sui «tagli al Pnrr» e sul progetto dell’Autonomia differenziata e non ha dubbi a dire che ha governato male, dimenticandosi di «ascoltare il territorio». Accusa che rivolge anche alla premier Meloni: «vorrei che avesse ascoltato di più le persone sulla Roma-Pescara». Ed è proprio sul progetto del tracciato ferroviario che Schlein continua ad attaccare la premier: «Un furto mascherato, un gioco delle tre carte» quello con cui Palazzo Chigi avrebbe trovato i 720 milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Schlein chiude la giornata con Pier Luigi Bersani a Sulmona, riproponendo un tandem sperimentato a Carbonia: «Squadra che vince non si cambia - spiega la segretaria - lui è di straordinaria generosità ed è molto amato». Mentre è Renzi show in una sala gremita a Pescara, dove il leader di Italia Viva attacca il governo, ribadisce le distanze con Conte e sul campo largo precisa: «Si scelgono le persone».

«Un test locale»

Dal centrodestra intanto è il leader di Forza Italia Antonio Tajani che si incarica di ostentare ottimismo e, al contempo, di ridimensionare la portata nazionale dell’appuntamento di domenica prossima. «Le elezioni in Abruzzo sono elezioni locali», scandisce il vicepremier a margine del Congresso del Ppe a Bucarest. E a differenza del sistema elettorale che vige in Sardegna «in Abruzzo poi non ci sarà il voto disgiunto, quindi da questo punto di vista sono assolutamente ottimista». Poi un richiamo alla concretezza: «Poi si canta vittoria quando si vincono le elezioni non a campagna elettorale in corso. I sondaggi dicono che ci sarà una vittoria del centrodestra ma i sondaggi veri sono quelli che escono dalle urne».

Ultimi comizi

E dopo il passaggio dei leader nazionali, i due candidati governatori preparano una conclusione di campagna elettorale con i “colleghi”. Luciano D'Amico ospiterà Alessandra Todde per l’evento di chiusura della sua campagna elettorale, Marco Marsilio chiuderà la sua fatica elettorale all'Aquila sempre venerdì pomeriggio alla Villa Comunale davanti all'Emiciclo con alcuni governatori, tra i quali Acquaroli, Tesei e Rocca. Ma ci sarà anche un ultimo contributo dei big: venerdì sarà anche la giornata di Giuseppe Conte nella Marsica e della passeggiata all’Aquila di Marsilio col ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

