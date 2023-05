Schlein e Conte, i quasi alleati 

Potrebbe essere il lancio della “mobilitazione di maggio”, fissato per sabato a Bologna da Cgil, Cisl e Uil, l’occasione per un incontro fra la leader del Pd e il capo dei 5 Stelle. Schlein in piazza Maggiore ci sarà «perché condivide i rilievi al decreto precarietà», fanno sapere dal Nazareno. Gli appuntamenti del weekend di Conte, invece, non sono ancora stati fissati. Fonti vicine all’ex premier, però, assicurano che sarà presente una delegazione del Movimento: «Non è la partecipazione di Conte che determina l’adesione del Movimento», si fa notare.

E se l’appoggio pentastellato al tentativo di mobilitazione messo in campo dai sindacati è netto («Saremo in piazza ogni volta che si combatterà il precariato e lo smantellamento del Reddito») i contatti tra Schlein e Conte proseguono, come è confermato da entrambe le parti, ma stentano ancora a trovare un’occasione pubblica per manifestarsi.

«Piena disponibilità»

Certo, «con la nuova segretaria del Pd c’è la possibilità di coltivare un dialogo, anche in prospettiva, sempre più intenso», spiega Conte. Ma invita a osservare «le posizioni del Pd, non quelle personali». E intanto rilanciato la «grande manifestazione» che il M5S sta preparando per giugno e per la quale sembra difficile al momento prevedere un’adesione da parte dei Dem. Nonostante i punti in comune, le piazze continuano a dividere i due leader. Così come restano divise, in molti casi, le corse per le elezioni amministrative. Nei 17 capoluoghi che si vanno alle urne, l’accordo elettorale tra Pd e Movimento è stato siglato solo in sei città. Tuttavia l’intesa per le regionali in Molise, almeno in ambienti M5S, pare «segnare un cambio di passo», soprattutto perché il Pd ha accettato di sostenere un candidato del Movimento. Con il voto molisano all'orizzonte, Conte e Schlein continueranno a sfrecciare tra i territori. Finora non si sono mai incrociati ma lunedì saranno entrambi in Campania, con almeno due tappe coincidenti: Marcianise e Scafati. Fonti Dem raccontano di una piena disponibilità di Schlein a condividere almeno un evento con Conte. Ma dalle parti di Campo Marzio si fa notare che «lunedì è ancora lontano».

