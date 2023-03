Schlein debutta a Bruxelles, stallo sulla squadra Pd  

Elly Schlein domani vola a Bruxelles per il suo primo incontro da segretaria Pd con i socialisti europei, al vertice in vista del Consiglio Ue dei prossimi due giorni. «Sento un po' d'ansia da prestazione», ha detto parlando della sua elezione alla guida del partito, «ma questo ci motiva ogni giorno a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno».

Prima della tappa europea - incontrerà anche il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, il commissario Paolo Gentiloni e gli europarlamentari del Pd - Schlein dovrà provare a chiudere il cerchio su capigruppo e segreteria. Ma la trattativa col presidente dem Stefano Bonaccini è in stallo. Entrambi mirano a un processo unitario, a evitare divisioni. Se l'obiettivo è lo stesso, non c'è però accordo su come arrivarci.

La segretaria è orientata a trovare intanto un'intesa sui capigruppo e punta su due esponenti che l'hanno sostenuta, Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera. Ma Bonaccini non intende lasciarle entrambe le cariche e mira ad averne almeno una per i suoi, preferibilmente la guida del Senato, e poi a chiudere un'intesa più ampia, che comprenda le caselle della segreteria. Per i ruoli di capogruppo, fra i sostenitori di Bonaccini si fanno i nomi di Alessandro Alfieri per Palazzo Madama o di Simona Bonafé per Montecitorio.

