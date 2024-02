Schlein dà la carica: «In Sardegna partita aperta» 

Sono bastate 24 ore in Sardegna per ritrovare fiducia e buon umore, e il sole non c’entra visto che stavolta il clima era uggioso. Poco prima di risalire sull’aereo che la riporta a Roma, Elly Schlein confida di partire dall’Isola con speranze rifiorite: «Ho trovato un entusiasmo straordinario, una grandissima partecipazione che mi conforta. Perché io vengo qui sempre volentieri», assicura la segretaria nazionale del Pd, ieri a Oristano e a Casa Gramsci dopo aver parlato ad Alghero venerdì, «però la differenza non la facciamo noi che veniamo dal continente. La possono fare per esempio le 700 persone che sono venute ad Alghero».

È però una sfida difficile, date le divisioni a sinistra.

«Ma se quelle persone si mobilitano, se in queste settimane parleranno a tutti quelli che incontrano mostrando che ha ancora senso credere in una politica fatta in modo diverso, convinceremo molti che altrimenti non andrebbero a votare. Perché il nostro avversario, oltre alla destra, è anche l’astensionismo. E Alessandra Todde è esattamente la rappresentazione di come si può fare politica diversamente».

Sembra un rapporto molto forte, quello tra lei e Todde.

«È vero, c’è grande affiatamento. Ci siamo capite subito da quando ci siamo conosciute, io ero al governo regionale e lei al governo nazionale in un periodo molto difficile per il Paese, dopo la pandemia».

Quale sua caratteristica apprezza di più?

«La competenza. E la determinazione: non molla l’osso mai. Sa mediare, altra dote importante, ma non molla finché non porta a casa il risultato. E poi io credo che questo sia un tempo favorevole per leadership femminili forti».

Avere una candidata donna è un punto di forza?

«Credo che garantisca l’ascolto delle esigenze dei sardi che è mancato in questi anni. Alessandra è una persona innamorata della sua terra, quindi da presidente della Regione saprà difenderne le ragioni: senza far prevalere, come ha fatto Solinas in questi anni, la ragione politica sulla rappresentanza del proprio territorio».

Finora però non sembra che, nell’opinione pubblica, siano emerse molte proposte forti del Campo largo per la Sardegna.

«Chiaramente, per i dettagli del programma bisogna parlare con Alessandra. Ma in questi miei incontri in Sardegna abbiamo affrontato alcune questioni fondamentali. Il primo, la sanità pubblica: in Sardegna serve una gestione migliore, ci sono territori completamente abbandonati».

Per colpa della Regione o del Governo?

«Serve anche un investimento nazionale più forte. Il governo Meloni spinge di fatto per un modello di sanità in cui chi è ricco può saltare le liste d’attesa e andare dal privato, chi non può permetterselo spesso rinuncia a curarsi. La seconda grande questione di cui abbiamo parlato è il lavoro».

Su questo come può incidere la Regione, in un’epoca di crisi planetarie?

«Deve esplicare grande attivismo e utilizzare i mezzi a disposizione, a partire dai fondi europei che la Giunta sarda ha lasciato in gran parte nel cassetto, per portare al tavolo le categorie economiche e sociali e costruire strategie condivise che creino opportunità di lavoro e di buona impresa. Si può fare, l’abbiamo fatto nelle regioni in cui governiamo».

In quali modi?

«Con le giuste politiche per creare servizi, attirare investimenti, far incontrare l’università col mondo dell’impresa. Serve una visione, in Sardegna invece abbiamo visto una Regione dedita a piccoli accordi di spartizione di potere, o al massimo ai tagli di nastri».

L’Isola, come tutta l’Italia, vive un’emergenza sociale. Cosa propone il Pd per chi non arriva a fine mese?

«Vede, noi abbiamo una destra ossessionata dall’immigrazione, ma non nota l’emigrazione, interna ed esterna. Quanti sardi si preparano bene nelle università locali e poi partono per sfuggire a contratti precari, resi ancora più precari dal governo Meloni che ha aumentato i contratti a termine col decreto Primo maggio. Abbiamo proposto il salario minimo, e la destra non ha neanche avuto il coraggio di bocciarlo, ma ha dato una delega al governo che però disattenderà il principio fondamentale: cioè che sotto i nove euro all’ora per noi non è lavoro, è sfruttamento».

Altro tema chiave, la continuità territoriale.

«Sì, ne parlavo anche con alcuni passeggeri del mio volo per l’Isola, venerdì…»

In effetti c’è chi sui social ha raccontato di una chiacchierata con lei in aereo.

«Sì sì, tutto vero. Mi dicevano delle difficoltà di trovare posti sui voli. Ragiono spesso col nostro deputato Silvio Lai su questo tema. L’inerzia della Regione nell’interlocuzione con l’Ue e il governo ha fatto sì che, in questi cinque anni, si facessero addirittura dei passi indietro. La mobilità dei sardi non può dipendere dalla stagione, dev’essere garantita dodici mesi all’anno».

Capitolo energia. Il territorio dell’Isola è nelle mire degli investimenti sulle rinnovabili, ma ai sardi questo non porta alcun vantaggio.

«Se la Regione non fa programmazione attiva, e se ne lava le mani come Solinas, gli agricoltori per primi sono esposti alle offerte delle multinazionali per mettere distese di pale o pannelli su terre coltivabili. Questa non è transizione energetica, ma consumo di suolo. Bisogna decidere in quali aree si può intervenire e in quali no, con percorsi di partecipazione delle comunità locali, senza calare le scelte dall’alto, assicurando che quelle comunità ottengano dei benefici».

La Sardegna però, sulle rinnovabili, ha già dato molto.

«Vero. In linea generale, per esempio, noi pensiamo che si debba incentivare la posa dei pannelli solari anzitutto sui tetti degli edifici industriali, commerciali o agricoli, senza consumo di suolo. Vorrei però segnalarle quella che per noi è un’altra emergenza, sia sarda che nazionale: il problema casa. Serve un grande piano, e non solo per le case popolari. Gli affitti sono aumentati del 30-40%: ma una delle prime cose che ha fatto il governo Meloni è stata non rinnovare i 330 milioni del fondo affitti».

L’inflazione sta mettendo in crisi anche i proprietari.

«Altroché. Ad Alghero ho raccontato la storia di una 27enne che ha un impiego da 900 euro al mese, un figlio che sta crescendo da sola, e il mutuo salito a 850 euro. Chi può vivere con 50 euro al mese? Davanti a questo, la destra cancella il reddito di cittadinanza, lascia a terra i poveri. C’è un governo crudele con i più fragili».

Cosa pensa della protesta delle campagne?

«Meloni e Salvini fanno a gara per chi sale prima sul trattore, ma molti di quei trattori ce l’hanno proprio con l’inerzia di questo governo. Il vero nodo è il giusto prezzo lungo la filiera: non c’è distribuzione equa dei profitti, a volte gli agricoltori vendono a prezzi inferiori ai costi di produzione. Di questo la destra non si occupa, fa solo misure spot».

Però c’è anche una forte contestazione verso l’Ue.

«Bisogna di sicuro ascoltare le difficoltà di agricoltori e allevatori, il Pd lo farà con una grande iniziativa venerdì 16. Ma certo non li si aiuta negando l’emergenza climatica, di cui le imprese agricole stanno già pagando i prezzi più alti. Pensi alla siccità: il governo ha nominato un commissario ma poi non ha fatto nulla. Meloni dice “vi difendiamo noi dalle scelte dell’Ue”, ma io chiedo: chi li difende dalle sue?»

Contro la destra il Pd punta sull’alleanza col M5S, la Sardegna sarà un test rilevante. Però ogni giorno da Conte arrivano frecciate. Il Pd deve accettare tutto per il bene dell’unità?

«Nelle urne si gioca il futuro dei sardi, non del Campo largo. Detto questo, io penso che solo sul terreno dei grandi temi si possano costruire coalizioni coerenti. Qui c’erano tutti i temi validi per proporre un’alternativa alla destra».

Però il Pd sardo ha accettato una leadership del M5S, mentre in Piemonte non è avvenuto l’inverso.

«Ma non c’è alcuna connessione tra le scelte in Sardegna e le dinamiche nazionali. Non credo agli accordi fatti dall’alto, e proprio i fatti citati da lei dimostrano che, a differenza di quanto dicono alcuni, non c’è stato alcun accordo nazionale sopra la testa della Sardegna».

Le primarie non potevano essere un modo per evitare la spaccatura con Soru?

«Proprio per rispetto delle scelte dei sardi, a chi mi chiedeva di imporre le primarie ho risposto che noi non imponiamo il metodo di scelta dei candidati da nessuna parte. Per Soru ho molto rispetto, abbiamo fatto tutto il possibile per evitare la divisione. Ma il nostro avversario è la destra: spero che la scelta di Soru non ne favorisca la vittoria».

