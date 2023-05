Schlein: comodi, è solo l’inizio 

Avanti tutta «è solo l'inizio». Elly Schlein sceglie una diretta Instagram per mettere un freno alle polemiche - interne ed esterne al Pd - dopo la brutta sconfitta alle elezioni amministrative. La segretaria del Pd è asciutta: «Il cambiamento non è un pranzo di gala. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare. Noi non ci fermiamo. Abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese. Facciamolo tenendo botta». Nella breve diretta social spiega che c’è tanto da fare per l’Italia e per quanti non si riconoscono nelle posizioni della maggioranza.

La stoccata dell’ex

Intanto le critiche non si fermano e ieri è stato un ex del partito, Matteo Renzi, a sparare a raffica: «Sulle amministrative c’è ben poco da dire. La linea massimalista di Elly Schlein fa vincere le primarie ma fa perdere le elezioni. I riformisti battano un colpo, se sono capaci di farlo. Perché l’alternativa a Giorgia Meloni o sarà riformista o non sarà. E credo che ormai questo sia chiaro a tutti», scrive nella sua e-news. È chiaro che la corposa area moderata del partito sta vivendo questi mesi con fastidio. Anche se c’è chi la difende come Dario Franceschini («Lasciamola lavorare libera, non bisogna ingabbiarla»), la segretaria entra in una lunga corsa verso l’esame vero: le europee del giugno 2024. Un anno per vincere e costruire l’unità a sinistra della maggioranza. Anche se i risultati del M5S alle amministrative sono stati disastrosi, Giuseppe Conte sembra voler allontanare ancora di più l’alleanza con il Pd. Ieri sulla depenalizzazione della maternità surrogata proposta da +Europa in commissione Giustizia alla Camera il Pd ha votato no con la maggioranza, il Movimento sì. E dentro il Pd le posizioni di molti su un tema etico di forte impatto sono distanti da quelle di Schlein, che poche settimane fa spiegava: «Ho sempre espresso di essere favorevole alla gestazione per altri, ma non abbiamo inserito questo tema nel programma della mozione in cui ci sono diverse sensibilità». Ci pensa infine il padre nobile Romano Prodi a misurare la temperatura interna del partito: il risultato «in queste pur limitate elezioni è un segnale allarmante che oltretutto spingerà la destra ad aumentare la presa sul Paese».

