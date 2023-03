Schlein, cartellino rosso alle correnti 

Gli spazi della Nuvola danno già l'idea di un clima che è cambiato. L'ultima assemblea del Pd era stata all'auditorium Antonianum, nel centro di Roma: sale comode ma spazi dal sapore antico, abbastanza intimi. La prima della segretaria Elly Schlein conta sull'immagine avveniristica del Centro congressi disegnato da Fuksas (La Nuvola), all'Eur: struttura aerea in ferro, scale mobili in serie un piano via l'altro, pochissima scenografia, almeno fuori dalla sala che accoglie i delegati.

«Stiamo arrivando»

Nel suo primo discorso da segretaria, dopo la proclamazione, Schlein mette in fila i punti: «Chi aveva scommesso sulla fine del Pd ha perso. Siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi una nuova primavera». Applausi e standing ovation. Per un giorno il Pd tiene sotto il tappeto divisioni, rivalità, invidie, ripicche. Stefano Bonaccini viene eletto presidente a voto palese: un solo contrario sui quasi mille delegati. «Non mi sento minoranza né opposizione - dice - il Pd è casa mia». Un messaggio che sembra pensato più per convincere i suoi che gli altri. Perché che Bonaccini si senta a casa si vede. È fra i primi ad abbracciare Schlein, le siede accanto finché stanno in platea, poi intona con lei l'inno d'Italia. Anche se qualche mugugno qua e là emerge. Graziano Delrio ammette: «C'è preoccupazione» fra i cattolici, «inutile negarlo. Ma non devono esserci pregiudizi». E Paola De Micheli: «Un problema lo abbiamo, con il mondo cattolico. I disagi di alcuni non vanno sottovalutati».

Ma non è il giorno buono per i distinguo. Quando parlano dei punti del programma, Schlein e Bonaccini spesso si sovrappongono. «È il tempo di unire - ribadisce il neopresidente - non possiamo indossare altre magliette che non siano quella del Pd». Schlein lo cita chiudendo l'assemblea: «La maglietta è una sola, è la nostra, viva il Pd, viva la Repubblica italiana».

L'accordo sui vertici del partito per ora tiene. Le vicepresidenti di Bonaccini sono vicine a Schelin: la deputata Chiara Gribaudo e la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone. Tesoriere è Michele Fina. Voto quasi unanime anche per la direzione: entrano alcuni componenti di Articolo Uno, come Alfredo D'Attorre e Maria Cecilia Guerra, e i leader delle Sardine, Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Un posto va anche all’ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso.