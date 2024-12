Schlein agli alleati: uniti ma non a tutti i costi 

Chi si aspettava la foto di gruppo è rimasto deluso. A Chianciano, per l'assemblea di Europa Verde, erano attesi tutti i leader di centrosinistra, a esclusione di Matteo Renzi. E invece si contano assenze e forfait. Sul palco, dopo il padrone di casa Angelo Bonelli, salgono in ordine Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Riccardo Magi. Sceglie il collegamento video Giuseppe Conte, alle prese con gli strascichi della Costituente M5S. Manca pure Carlo Calenda, non presente per motivi personali.

Nel mezzo delle scintille tra dem e pentastellati sulla Ue, e dopo le critiche al Pd giunte dal centro, arriva così l'avvertimento di Schlein: «L'unità non è un valore a tutti i costi, ma lo è se riesce a raccogliersi attorno a un progetto coerente, a un programma definito e a valori condivisi». La segretaria dem, molto applaudita, rinforza la saldatura con Avs (che ringrazia per il «rapporto leale») e con le battaglie sindacali di Pierpaolo Bombardieri e Maurizio Landini, che ascoltano dalla platea. Il messaggio, dunque, a sentire i militanti di Europa Verde, sembra piuttosto rivolto a chi non c'è in sala: centristi, da una parte, e Movimento dall'altra. Nonostante le stoccate giunte nei giorni scorsi da entrambe le ali, Schlein non molla. «Non abbiamo scadenze elettorali, però dobbiamo usare bene questo tempo, non facendoci gli affari nostri, ma mobilitandoci insieme».

RIPRODUZIONE RISERVATA