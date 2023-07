Schlein a Ventotene  lancia il Pd alle Europee  

Una scelta simbolica, ma soprattutto politica. Per ribadire la «distanza profonda» tra la sua idea di Europa e quella della premier Giorgia Meloni. Elly Schlein riunisce la segreteria del Pd nell'isola luogo di confino per antifascisti e dissidenti. E lancia la sfida: «Sta crollando l'Internazionale dei nazionalisti, nell'ipocrisia di usare la stessa retorica di odio e muri». Lei è a Ventotene per «svelare le loro bugie» e per opporvi la lezione dei padri fondatori del federalismo europeo, «che hanno risposto all'odio con un'utopia».

«Nutrire il sogno di un'Europa libera e unita» è l'imperativo che Schlein trasmette ai suoi nella riunione a porte chiuse, tracciando la rotta Dem verso «un'Europa della sanità, verde, democratica, sociale e del lavoro». Soprattutto del lavoro. Non manca il richiamo alla proposta unitaria sul salario minimo depositata ieri dalle opposizioni alla Camera. Schlein ne ha parlato nella sua ultima visita a Bruxelles con il commissario Nicolas Schmit ed è convinta che la direttiva europea possa rafforzare l'iniziativa di Pd, M5s, Azione, Avs e+Europa. Soddisfatto il presidente M5s, Giuseppe Conte: «È una giornata molto importante. La maggioranza deve ascoltarci».

RIPRODUZIONE RISERVATA