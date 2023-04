Schlein a Palermo,  Salvini fa comizi 

Primo Maggio di governo per Giorgia Meloni. E Primo Maggio di memoria per Elly Schlein. Il capo dell'Esecutivo alle 11 riunisce il consiglio dei ministri per varare il decreto Lavoro, la segretaria del Pd è invece in Sicilia, a Portella della Ginestra, per ricordare la strage del 1947, quando 11 persone vennero uccise e altre ventisette ferite dalla banda di Salvatore Giuliano. In Sicilia anche il presidente del Senato, Ignazio la Russa, per deporre, alle 11.30, una corona di fiori ai piedi della stele in memoria dei caduti sul lavoro a Paternò. Fra le iniziative di Palazzo Madama, c'è anche una pagina web speciale con le tappe del dibattito che si svolse in Assemblea Costituente, quando vennero formulati gli articoli della Carta in materia di lavoro.

Primo maggio di comizi per il segretario della Lega Matteo Salvini. Alle 18 è a Brescia, per sostenere il candidato sindaco Fabio Rolfi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invece anticipato la festa visitando sabato il distretto della meccatronica di Reggio Emilia, da dove ha lanciato l'allarme contro il precariato, un «sistema che stride con la crescita e lo sviluppo».

