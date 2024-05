Schlein a Nuoro: subito un freno all’assalto eolico 

È arrivata a Nuoro intorno a mezzogiorno, in una domenica per lei tutta sarda. Dal museo Etnografico, luogo che trasuda identità e appartenenza, Elly Schlein ha rimarcato un concetto: «Non è con la speculazione delle multinazionali, che coprono con l’eolico e il fotovoltaico le nostre regioni, che faremo la transizione energetica. Si farà coinvolgendo le popolazioni locali: devono decidere loro, dove e come fare la transizione». Poi ha aggiunto, strizzando l’occhio all’Isola: «La Sardegna solo pochi mesi fa si è ridata una speranza con la vittoria di Alessandra Todde e del campo progressista: ora ci vuole uno slancio per proseguire su questa strada nelle amministrative di Cagliari, Sassari e Alghero».

Tappa sarda

La segretaria del Partito democratico non si è tirata indietro. Ha toccato quei temi che da giorni scaldano l’Isola, ha mostrato interesse per quelle criticità tutte locali. Insomma, lo scontro dialettico con il Governo Meloni è stato messo in secondo piano, almeno in parte. Giunta in terra sarda per sostenere la candidatura alle Europee con il Pd di Angela Quaquero, da Nuoro ha precisato: «Ci stiamo mettendo il massimo impegno, io sarò capolista nella circoscrizione Isole. Siamo convintamente qui per sostenere Angela Quaquero, vogliamo testimoniare la vicinanza a questa terra e portare un messaggio di speranza alle tante persone che non votano più, perché pensano che votare non faccia più la differenza». Schlein ha proseguito: «Stiamo cercando di spiegare alla gente una cosa fondamentale: se non ci occupiamo di politica, la politica si occuperà comunque di noi».

Sanità pubblica

Dall’eolico e dal fotovoltaico selvaggio alla sanità disastrata di una terra che ogni giorno fatica a dare risposte, nelle sue strutture ospedaliere in affanno. Elly Schlein ha citato il “caso Nuoro”, quell’ospedale San Francesco che convive con una cronica carenza di personale sanitario e dove il reparto di Ortopedia non accetta ricoveri da marzo. «Stiamo lavorando sulla sanità e sul fronte del lavoro - ha rimarcato Schlein, “scortata” dal segretario regionale del Pd e presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, da quello provinciale Giuseppe Ciccolini e dall’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni -. C’è bisogno di un piano straordinario di assunzioni e di mettere più risorse sulla sanità pubblica. Questa è la proposta che abbiamo portato in Parlamento, con una legge che ho firmato per prima. Chiediamo alla destra di votarla con noi. Perché, quando i reparti si svuotano e le liste d’attesa si allungano all’infinito, succede che a cavarsela è solo chi ha il portafoglio gonfio, perché va da un medico privato». Poi ha aggiunto: «Sanità e lavoro: stiamo raccogliendo le firme per una legge sul salario minimo, perché un compenso sotto i 9 euro all’ora è sfruttamento. Inoltre, in queste Europee stiamo proponendo di abolire gli stage gratuiti». Dopo un tour che ha toccato pure il Nuraghe Losa, Porto Ferro e Sassari, Schlein ha concluso così: «Nel futuro dobbiamo credere e dobbiamo parlare di innovazione e libertà. Dobbiamo tenere alte queste due bandiere».

