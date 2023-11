Schlein a Cagliari alla Festa dell’Unità Todde sul palco  

È il giorno di Elly Schlein a Cagliari. La segretaria del Pd sarà sul palco della Fiera alle 18.30 per il primo dei due giorni dedicati alla Festa dell’Unità. Con lei sul palco la candidata governatrice del campo largo a guida Pd-M5S Alessandra Todde e il segretario Dem Piero Comandini. Schlein arriva in Sardegna in un momento molto difficile per il centrosinistra, oggi spaccato tra le dodici sigle che sostengono la candidatura di Todde e chi invece – i Progressisti, Liberu, Più Europa e Upc – appoggia la discesa in campo di Renato Soru. «Dopo i congressi celebrati tra febbraio e aprile, e lo slancio successivo abbiamo pensato di dover ritrovare i momenti di aggregazione che hanno sempre caratterizzato il nostro partito», hanno spiegato ieri Guido Portoghese e Jacopo Fiori, segretari cittadino e provinciale. Non è escluso un appello di Schlein all’unità in vista del voto del 2024. Le diplomazie, per altro, sono già all’opera. «La coalizione sarda, progressista, autonomista, indipendentista, europeista e centrista costituita da Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, +Europa e Upc, associazioni e movimenti civici, guidata da Renato Soru, ribadisce la disponibilità a un incontro con la coalizione Pd - 5Stelle guidata da Alessandra Todde», c'era scritto in una nota congiunta della coalizione a sostegno di Soru. La risposta dell’altro fronte: «È chiaro che per noi l’unità del centrosinistra è un valore imprescindibile. Ma non siamo disposti a tirare nuovamente il freno mentre i cittadini chiedono risposte ai problemi». Più efficaci, le parole del Progressista Massimo Zedda ai microfoni di “Giornale Radio”: «Il centrosinistra vince le Regionali solo se Todde e Soru vanno avanti assieme». E ieri il segretario Dem Comandini ha dichiarato che «non c'è alcuna chiusura nei confronti di Renato Soru, ma il vero confronto deve essere sul programma.

