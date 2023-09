Schiuse le uova, nate le tartarughine 

Le prime tracce sulla sabbia sono state individuate giovedì e venerdì mattina da un uomo che passeggiava sulla spiaggia, ma quelle che credeva fossero le impronte lasciate da un uccello, erano in realtà state lasciate da alcune tartarughe appena nate.

L’ipotesi è diventata certezza quando nella notte tra venerdì e sabato, sulla spiaggia di Pinus Village, una decina di piccoli esemplari di caretta caretta hanno lasciato il proprio nido per raggiungere il mare aperto. Se dal nido, delimitato e protetto dalla compagnia barracellare, ragenr e dagli esperti del Centro di recupero cetacei e tartarughe marine, nelle prossime ore non dovessero venir fuori altre tartarughine – in accordo con la Rete regionale – si procederà con l’ispezione. Felice per la scoperta il sindaco, Walter Cabasino: «Se le tartarughe decidono di nidificare da noi, significa che il mare di Pula gode di buona salute». (i. m.)

