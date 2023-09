Schiusa record a Tunaria: 50 tartarughine verso il mare 

Cinquanta: tante sono le tartarughine venute alla luce fino a ieri dal nido record di 125 uova che si trova sulla spiaggia di Tunaria, località marina della Costa Verde ad Arbus.

«Tutte hanno raggiunto il mare», riferisce Alessandro Tuveri, presidente dell’associazione Porto Palma che gestisce il villaggio turistico. I volontari per due mesi, insieme al Centro di recupero tartarughe del Sinis e al Corpo forestale hanno monitorato il nido, proteggendolo con alcune recinzioni e coperture durante le mareggiate. «È stato – dice Tuveri – un impegno collettivo quello che ha permesso la schiusa delle uova. Dal 4 agosto fino a oggi i visitatori – tantissimi – sono stati tutti rispettosi e consapevoli della delicatezza dell’evento e per questo vogliamo ringraziarli. La vigilanza costante e l’attività di divulgazione a fianco al nido dall’associazione si è rivelata preziosa».

La schiusa, come previsto dagli esperti, è iniziata in questi giorni, per l’esattezza martedì, quando 20 esemplari di carretta carretta hanno lasciato il nido per raggiungere il mare aperto, facilitati dai biologi con percorsi scavati sulla sabbia, evitando così il rischio che finissero in mezzo ai ciottoli. «Se le tartarughe nidificano da noi – dice il vice sindaco Simone Murtas – significa che il mare di Arbus gode buona salute. Aspetteremo qualche giorno in attesa che si schiudano anche le rimanenti 75 uova». ( s. r. )

