Schiuma sigillante sui citofoni e nelle marmitte delle auto 

Dopo i furti, le ruote forate e gli specchietti distrutti, nel centro storico c’è un nuovo allarme.

Da qualche giorno alcuni balordi si stanno divertendo a gettare schiuma sigillante nei campanelli delle abitazioni, negli ingressi dei palazzi e persino a tappare le marmitte delle auto. Un gesto stupido che crea però enormi disagi alle persone che vengono prese di mira.

L’ultimo caso risale a un paio di giorni fa in via Diaz, dove la proprietaria dell’auto come ha cercato di mettere in moto, si è resa conto che qualcosa non andava e dopo avere controllato ha notato la schiuma sigillante che traboccava anche sulla strada.

Un gesto assurdo che, a sentire i residenti della zona, sta diventando sempre più frequente. Se sia un gioco di ragazzini annoiati o l’opera di balordi più esperti non è dato sapersi, certo è che nella zona adesso c’è preoccupazione.

Tra l’altro la questione sta creando problemi anche nei palazzi dove appunto la schiuma viene messa sopra i campanelli in modo da arrecare danni a chi li suona e magari non è in grado di accorgersene prima.

Ormai si ha sempre più paura a lasciare l’auto parcheggiata fuori di casa la notte perché il rischio è sempre quello di trovare qualche brutta sorpresa la mattina dopo.

RIPRODUZIONE RISERVATA