Schillaci a Sassari, incontro con i sindaci 

Atteso in mattinata all’inaugurazione del 463° anno accademico dell'Università di Sassari, il ministro della Salute Orazio Schillaci nel pomeriggio discuterà del futuro degli ospedali di Sassari, Alghero e Ozieri in un vertice con l'assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, i sindaci dei tre Comuni e i rappresentanti degli operatori sanitari e delle strutture interessate. Molte, come è noto, sono le criticità emerse in questi ultimi tempi anche nei presidi del Nord Sardegna e dunque si aspetta di capire da Schillaci e Bartolazzi, come Governo e Regione intendono intervenire.

La cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico avrà inizio alle 11.30 nella sede centrale dell'ateneo. Sarà il tenore Francesco Demuro a eseguire l'inno nazionale. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e del Vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni.A seguire, il Rettore Gavino Mariotti pronuncerà la relazione inaugurale. Interverranno poi Antonio Bilotta, Presidente del Consiglio degli Studenti, Paola Murru in rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e in chiusura Schillaci. A conclusione Rettore proclamerà l’apertura dell’anno accademico 2024-2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA