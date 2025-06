Schieramenti sempre più divisi, è scontro sul diritto alla mobilità  

Nessun punto di contatto. E moltissima battaglia. Il diritto alla mobilità dei sardi continua a dividere gli schieramenti, dopo essere stato uno dei grimaldelli usati dal Campo largo per erodere il consenso del centrodestra. Una missione compiuta alle Regionali di un anno fa. Ma nella pratica, «assistiamo solo al copia e incolla del nostro bando, adesso per la seconda volta», osserva Antonio Moro, l’ex titolare sardista dei Trasporti.

La maggioranza

Il cuore dello scontro è proprio questo. Il bando. Questione che più divisiva non si può. «Vero che noi siamo stati costretti a ereditare il loro – dice Roberto Li Gioi, M5S, presidente della commissione Trasporti -, ma solo grazie ai correttivi introdotti dall’assessora Manca i collegamenti stanno funzionando. Non ci sono stati problemi né Natale né a Pasqua. Con la nuova gara porteremo lo stanziamento a 80 milioni e ciò contribuirà ulteriormente a fare la differenza». Moro, di rimbalzo, parla di «narrazione tristemente superficiale: una coalizione consapevole evidenzierebbe che il problema della Continuità sarda è la compressione da parte di Bruxelles delle stime dei viaggiatori residenti, da cui deriva un numero insufficiente di collegamenti in Continuità. Peraltro: con le gare al massimo ribasso, i fondi non sono mai stati un problema, si è arrivati a una riduzione della base d’asta anche di venti milioni. Sul nostro bando, l’assessora Manca non ha fatto alcuna modifica e lo ha prorogato per due volte dopo aver annunciato la rivoluzione dei cieli. Nella prima riproposizione ha commesso l’errore di una proroga di appena un anno, ciò che ha determinato il disinteresse delle compagnie solide, specie su Cagliari, dove si registra il maggior traffico. Una volta per tutte l’Ue fissi il prezzo massimo dei voli, il price cap, in modo da garantire biglietti a costi ragionevoli per i non residenti, specie in alta stagione».

«Modello efficace»

Ugo Cappellacci non ci gira intorno. «Il sistema promosso dalla Giunta Todde non può nemmeno essere chiamato continuità territoriale. Lo dico con chiarezza e con cognizione di causa – sottolinea il deputato azzurro -. Nel 2013», quando proprio Cappellacci governava l’Isola, «avevamo istituito un vero modello con tariffa unica per residenti e non residenti, price cap ed estensione delle tariffe agevolate anche su Bologna, Verona, Napoli e Torino. Ma con noi c’erano soprattutto più frequenze e più voli per garantire ai sardi il diritto alla mobilità. Oggi assistiamo a un sistema debole, incerto, con costi fuori controllo e disservizi gravi. La continuità territoriale non è un favore: è un diritto costituzionale dei sardi che per essere garantito ha bisogno di persone competenti».

Doppia lettura sul futuro

Intorno all’azione della Giunta la difesa è senza incertezze. «La storia è figlia della geografia – premette Salvatore Corrias, consigliere regionale dem -. Il nostro essere Isola ha comportato una continuità minore, mettiamola così. Oggi l’interlocuzione attivata dall’assessora ai Trasporti a Bruxelles e al Ministero crediamo abbia un esito positivo a beneficio dei sardi, a cui va riconosciuto il diritto alla mobilità, come a tutti i cittadini italiani ed europei». Nel pacchetto Manca c’è intanto l’obiettivo dei 100 euro per andare e tornare da Roma «insieme al volo aggiuntivo da decidere non più su base giornaliera ma considerando il tasso riempimento nelle singole fasce orarie che passerebbero da tre a quattro», spiega Li Gioi. A stretto giro ci pensa Stefano Tunis (Sardegna 20venti) a derubricare a «meri propositi questo ambizioso modello di continuità aerea che, al momento, esiste solo nei post social del Campo largo, non nella realtà e soprattutto non nella quotidianità dei sardi, costretti a subire nei loro spostamenti intollerabili disservizi. Non vorremmo che da qui ad aprile 2026 il problema della sicurezza dei voli diventasse l’ennesima emergenza sarda causata da questa maggioranza». Da Uniti per Todde, Sebastian Cocco va una valutazione complessiva: «Le debolezze del sistema attuale sono diverse – sottolinea -. La più importante riguarda lo sbilanciamento del bando verso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a discapito dei servizi aggiuntivi, che sono invece fondamentali. Cito il trasporto dei barellati, i farmaci, le interconnessioni e la qualità dei vettori, alcuni purtroppo molto vecchi. Un’altra criticità è data dal costo all’utente, che vogliamo calmierare. Stiamo lavorando a una nuova Continuità che dia risposte soprattutto su tre aspetti: prezzi più contenuti, aumento delle frequenze e miglioramento dei servizi». Tutti temi della lite politica.

