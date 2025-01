Schieramenti divisi sulla riforma FdI approva. Il Pd: «Nostalgici» Gli studenti: «Noi non coinvolti» 

Critiche dalle opposizioni all’annunciata riforma dei programmi scolastici del primo ciclo, mentre un plauso al ministro dell’Istruzione arriva invece da Forza Italia, Lega e FdI. «La scuola del futuro torna a centrarsi su materie classiche e umanistiche, che rendono unica la nostra nazione nel mondo, nonostante l’ansia di omologazione cui abbiamo assistito in questi anni. Essere meravigliosamente diversi agli occhi del mondo e volere per obbligo scimmiottare gli altri era e resta una modalità autolesionistica», commenta il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI).

Coro di critiche

Quella di Valditara, sintetizza la segretaria Pd Elly Schlein, «è un’idea nostalgica della scuola che scambia l’autoritarismo con l’autorevolezza». «Sono annunci mediatici sconclusionati e controproducenti», ha detto Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi Sinistra. «Invece di cercare risorse economiche per migliorare le attività educative, ridurre il numero di alunni per classe e alzare gli stipendi degli insegnanti, il ministro Valditara preferisce lanciare idee estemporanee e ideologiche». Critiche anche dal Movimento 5 Stelle. «Quale sarà la prossima mossa? Rimettere le tv in bianco e nero negli istituti? Dividere le classi in sezioni maschili e femminili? Con Valditara la scuola pubblica sembra condannata a una edizione de “Il Collegio”, in cui gli studenti devono vivere come facevano i loro genitori o i loro nonni». Per Ilenia Malavasi, deputata Pd, «c’è da rimanere allibiti».

Le associazioni

Le novità annunciate dal ministro dell’Istruzione non piacciono ai diretti interessati, gli studenti. «L’introduzione dello studio della Bibbia nel programma è una chiara scelta politica in linea con le idee reazionarie e conservatrici del governo», dice Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’Unione degli Studenti. «Aspettiamo di leggere il testo del decreto per farci un’idea più chiara, visto che a nessuno è venuto in mente di coinvolgere studenti nella stesura di questo programma, ma da quello che possiamo intendere dalle dichiarazioni del ministro è questa riforma ad essere puramente ideologica e dannosa», aggiunge la Rete degli studenti Medi.

Il percorso del testo

La riforma presentata dal ministro Giuseppe Valditara è la prima parte di una riforma che riguarderà anche le scuole superiori. L’obiettivo della revisione dei programmi scolastici è quello di migliorare l’apprendimento dei ragazzi: come certificato dai test Invalsi che misurano le competenze acquisite dagli alunni italiani nelle materie principali, quattro studenti su dieci hanno scarse competenze linguistiche. Non raggiungono cioè il livello base delle competenze che servono per affrontare la vita. Percentuali ancora peggiori in matematica e inglese. L’obiettivo è ridurre la forbice, quanto alle scelte fatte dal Ministero sui programmi si vedrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA