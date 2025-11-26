VaiOnline
Mobilità.
27 novembre 2025 alle 00:19

Schieramenti divisi: «Meno auto in città» «Teoria copiata male» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Mettiamo al centro le persone e non il traffico». Yuri Marcialis legge con le lenti del Puc la mobilità di Cagliari (la sua delega in Giunta). Non fosse altro che è la gestione di bici e auto a dividere con più animosità gli schieramenti. Per Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, «la strategia scelta dalla maggioranza rivela un provincialismo imperante, incapace di studiare soluzioni originali».

Per Marcialis, il Puc «dà continuità alla rete pedonale e alla ciclabilità, rafforza il trasporto pubblico, lo integra meglio e lo rende competitivo su tempi, frequenze e comodità. Allo stesso tempo, con parcheggi di scambio incentiviamo un uso più intelligente delle auto per usarle meno in città. Non è una crociata contro chi guida, ma l’idea ormai adottata in Europa, in Asia e in molte altre realtà urbane». Mannino non è d’accordo: «Il Puc introduce la piramide rovesciata della mobilità, in cui le auto stanno in fondo e i pedoni in cima. Sulla carta è giusta. Peccato che nelle città dove il modello funziona davvero, prima hanno costruito le infrastrutture, poi deciso di spostare il traffico in base a quelle. Da noi, come sempre, si parte al contrario: teoria pura, applicata male. Mi sa che ci aspettano anni di rotatorie, rendering di tram e convegni su “un nuovo modo di muoversi in città”». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 