Schieramenti divisi: «Meno auto in città» «Teoria copiata male» 

«Mettiamo al centro le persone e non il traffico». Yuri Marcialis legge con le lenti del Puc la mobilità di Cagliari (la sua delega in Giunta). Non fosse altro che è la gestione di bici e auto a dividere con più animosità gli schieramenti. Per Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, «la strategia scelta dalla maggioranza rivela un provincialismo imperante, incapace di studiare soluzioni originali».

Per Marcialis, il Puc «dà continuità alla rete pedonale e alla ciclabilità, rafforza il trasporto pubblico, lo integra meglio e lo rende competitivo su tempi, frequenze e comodità. Allo stesso tempo, con parcheggi di scambio incentiviamo un uso più intelligente delle auto per usarle meno in città. Non è una crociata contro chi guida, ma l’idea ormai adottata in Europa, in Asia e in molte altre realtà urbane». Mannino non è d’accordo: «Il Puc introduce la piramide rovesciata della mobilità, in cui le auto stanno in fondo e i pedoni in cima. Sulla carta è giusta. Peccato che nelle città dove il modello funziona davvero, prima hanno costruito le infrastrutture, poi deciso di spostare il traffico in base a quelle. Da noi, come sempre, si parte al contrario: teoria pura, applicata male. Mi sa che ci aspettano anni di rotatorie, rendering di tram e convegni su “un nuovo modo di muoversi in città”». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA