Schieramenti ai comizi finali: stasera Schlein a Cagliari, domani Meloni-Salvini-Tajani 

Le coalizioni si avviano alla chiusura della campagna elettorale. Il centrodestra si prepara al grande comizio domani in Fiera a Cagliari con la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia Antonio Tajani. L’appuntamento è alle 16 e sul palco per sostenere il candidato presidente Paolo Truzzu saliranno anche i leader delle forze politiche regionali. Il Campo largo punta invece su una chiusura tutta sarda perché – ha spiegato l’aspirante governatrice Alessandra Todde ai microfoni di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla Fm di Giornale Radio, «ho avuto la disponibilità di Giuseppe Conte e Elly Schlein, e li ringrazio molto per la vicinanza e per il supporto, ma questa è la battaglia dei sardi». In realtà la segretaria nazionale del Pd sarà in Sardegna oggi, quindi un giorno prima dei leader nazionali del centrodestra, per una tappa a Carbonia con Pierluigi Bersani e la stessa Todde, nella sala convegni del Lu Hotel alle 17.30, e al Teatro Massimo a Cagliari alle 19.30, sempre con la deputata del M5S. Conte, invece, era stato nell’Isola nei giorni scorsi. Ma per il gran finale, ha chiarito ieri la candidata, «abbiamo deciso di chiudere a Cagliari il 23 sera tra la nostra gente e con i cittadini sardi».

A ridosso del voto, intanto, si alzano i toni. In partitcolare tra Todde e Truzzu e tra Todde e Soru. Gli attacchi arrivano soprattutto dal Campo largo. Sempre su Giornale Radio la parlamentare ha definito «fascista» il governo di Giorgia Meloni, «stiamo parlando di oscurantismo, repressione, di chi paragona i ragazzi che occupano le scuole a dei delinquenti. Spero con tutto il cuore che la resistenza inizi dalla Sardegna e che si possa dire che il vento è cambiato». Quanto a Soru, «i voti per lui sono per Paolo Truzzu, per la destra, per la continuità di questa Giunta regionale disastrosa. La legge elettorale sarda non perdona. Soru si assumerà la responsabilità delle sue azioni. Nel 2014 disse che ogni voto per Michela Murgia era un voto tolto al centrosinistra. Quello che lui diceva allora è valido nel 2024». E sull’assalto eolico: «Non concorre ad abbattere le bollette ma servirà solo alle speculazioni delle grandi multinazionali».

Coalizione sarda

Il candidato della coalizione sarda ha replicato a stretto giro: «Alessandra Todde continua a mentire. Lo fa con la bugia stantia del voto utile, cercando di nascondere il progressivo crollo di consensi suo e della sua coalizione. Le destre si sconfiggono con idee e progetti alternativi. E Todde e i suoi non ne hanno. L’unica novità siamo noi, il nostro progetto è l’unica proposta politica credibile per sconfiggere Truzzu e Giorgia Meloni». Ieri Renato Soru ha celebrato la prima chiusura della sua campagna a Sanluri, davanti a 400 persone. Oggi parteciperà all’evento “Un mattino nuovo”, al teatro Garau di Oristano alle 18. Intanto, su Facebook, la candidata di Sardigna R-esiste Lucia Chessa ha scritto che «i miei big non vengono da Roma. Non portano promesse mirabolanti di svolte nella storia della Sardegna. Non annunciano fiumi di euro dove affogare la memoria, la dignità e l'intelligenza dei sardi. I miei big vengono da ogni dove dell’Isola e sono sinceri, altruisti, leali. Sono i candidati di Sardigna R-esiste». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA