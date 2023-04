Schianto uccide quattro ragazzi 

BITONTO. Lezione di lutto ieri al liceo “Carmine Sylos”, dove alle 11,30 su invito degli insegnanti gli studenti si sono confrontati con lo shock per la morte della loro compagna Lucrezia Natale. La ragazza è tra le vittime dello schianto frontale tra due auto che martedì notte ha ucciso anche il 23enne Tommaso Ricci, la sua fidanzata Floriana Fallacara, 20 anni, e il 24enne Alessandro Viesti. Nello scontro sono rimasti feriti due giovani fidanzati. Lui, 20 anni, era alla guida della Renault finita contro la Opel Corsa su cui viaggiava il gruppetto annientato dall’impatto. Ora è in Rianimazione a Bari con un trauma complesso e fratture multiple. Lei, 19, è stata trasferita in sala operatoria per fratture alle gambe e all’omero destro. Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali, ancora da fissare. Sull’incidente indaga la Stradale, l’ipotesi di omicidio stradale per ora è contro ignoti. Bisogna attendere autopsie ed esami tossicologici e alcolemici per chiarire la dinamica e le responsabilità di un incidente che in un istante ha gettato nel lutto un’intera comunità.

