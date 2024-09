Schianto tra due auto, sparito un conducente 

Incidente stradale con mistero nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 130, all’altezza di Domusnovas: il bilancio è di due auto completamente distrutte e di 3 feriti gravi più un quarto, probabilmente ferito gravemente anche lui ma irreperibile fino a alla tarda serata di ieri: dopo lo schianto avrebbe subito abbandonato il mezzo, forse per lo stato confusionale dovuto all’incidente o per il fatto che l’auto (come è stato poi appurato) era priva di assicurazione.

Lo scontro

La dinamica, terribile, aveva subito fatto pensare al peggio tanto che sul posto, insieme all’ambulanza dell’Asl ed a quella dell’Avad di Domusnovas, si è recato anche l’elisoccorso del 118, il cui intervento non è però servito. Protagoniste della tremenda collisione, intorno alle 13, una Ford C-Max e una Ford Focus che dopo il fortissimo urto sono state sballottate tra guardrail e banchina laterale finendo la loro corsa in mezzo alla carreggiata, entrambe distrutte. La Focus, dopo alcuni ribaltamenti, è rimasta rovesciata con le ruote all’aria. Il sinistro si è verificato al chilometro 42 della statale 130, in direzione Cagliari, strada rimasta chiusa al traffico fino alle 16.40. I feriti accertati sono 3 persone, non residenti in Sardegna, che viaggiavano a bordo della C-Max e che sono stati condotte in codice rosso al Sirai di Carbonia mentre la Focus sarebbe di proprietà di un giovane di Iglesias residente a Siliqua. Secondo le prime ricostruzioni, l’urto si sarebbe originato durante un sorpasso tra le due auto, quando la Focus che stava davanti avrebbe rallentato vedendo un’altra auto, alla quale era scoppiata una gomma, ferma a bordo strada. Il rallentamento avrebbe innescato la tremenda collisione.

Sul posto hanno operato la polizia stradale di Carbonia con a supporto i carabinieri di Villamassargia, i vigili del fuoco di Iglesias e l’Anas. Lunghissimi i rilievi, la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata rimasta disseminata di parti di auto e della merce (tantissima) che si trovava a bordo della Focus (la stradale ha rinvenuto anche una spada, simile ad una Katana giapponese). A complicare le cose, sulla corsia opposta in direzione Iglesias, anche un brusco tamponamento causato da chi ha rallentato per osservare cosa accadeva: due auto sono rimaste in parte in mezzo alla carreggiata (con i due conducenti a litigare) obbligando un ulteriore mezzo dei vigili del fuoco ad accorrere sul posto ed a causare ulteriori rallentamenti.

