Schianto tra due auto, grave un quattordicenne 

È finito in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari un ragazzino di 14 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale vicino a Lu Bagnu, frazione di Castelsardo. Due le auto che si sono scontrate nel tardo pomeriggio di ieri, sulla strada che conduce alla località balneare. L’impatto ha coinvolto una Dacia Legacy guidata da un uomo di 63 anni di Castelsardo, che viaggiava da solo, e una Cupra condotta da un 66enne originario di Terni ma da tempo residente a Valledoria, con passeggeri il padre di 51 anni e il figlio di 14, entrambi di Roma, in vacanza nella zona.

Lo scontro è stato violento, e ad avere la peggio è stato il ragazzino, soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari in codice rosso. Il padre e ll conducente della Cupra, invece, sono stati trasferiti in ospedale a bordo dell’ambulanza. Le condizioni del ragazzino si sono aggravate nella tarda serata di ieri, tanto che i medici hanno deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico, prima di ricoverarlo nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. Meno gravi gli altri due feriti, i quali non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Sedilo, i vigili del fuoco di Valledoria e la polizia locale per la disciplina del traffico.

