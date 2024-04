Schianto tra bus a Monte Mario, tra i feriti anche una neonata  

Roma. Un autobus perde il controllo, si schianta contro un altro bus parcheggiato e poi contro un terzo mezzo pubblico, in movimento e pieno di gente: è di nove persone ferite, tra cui una bimba di soli 2 mesi con la giovane madre, e tanta paura il bilancio di un incidente avvenuto a Monte Mario, periferia nord di Roma, causato forse da un guasto a uno dei veicoli. Lo chiariranno gli accertamenti disposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale: intanto per i due autisti dei mezzi (che nello schianto hanno danneggiato anche due auto) sono stati disposti i controlli di rito per alcol e droga.

L’incidente è avvenuto in via Cesare Castiglioni, vicino alla stazione ferroviaria di Monte Mario. Secondo quanto ricostruito finora dai vigili, sul posto con sei pattuglie, l’autista di un bus della Roma Tpl (il 998) uscendo dal capolinea ha perso il controllo del mezzo, colpendo un altro bus Tpl in sosta e una macchina. Ma non è finita qui, perché il mezzo fuori controllo ha centrato un altro autobus, il 913 dell’Atac che stava passando in quel momento. L’impatto è stato forte: i vetri sono andati in frantumi, e i detriti hanno danneggiato un’altra auto parcheggiata. I feriti in tutto sono 9, tra cui i due autisti dei mezzi in movimento: otto di loro sono stati portati in ospedale dal 118. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita: tra i quattro più gravi, in codice rosso, c’è una donna di 31 anni con la figlia di 2 mesi, portati al policlinico Gemelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA