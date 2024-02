Schianto sull’albero: un morto 

Pezzi di carrozzeria, parti meccaniche e detriti volati in aria come schegge impazzite a decine di metri di distanza dall’impatto mortale. L’auto ridotta ad un ammasso di lamiere. Ancora qualche chilometro e Stefano Antonio Sanna, 60 anni di Sorso, sarebbe giunto a destinazione, invece è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo della vettura, una Cupra, mentre procedeva sulla provinciale 128, la strada che da Siligo conduce a Sassari. È finito nella corsia opposta schiantandosi contro un albero dopo che la sua macchina si è ribaltata più volte. Ha perso la vita così l’uomo che avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 10 marzo.

Scene di guerra

L’incidente poco dopo le 13, nel tratto che costeggia la statale 131, a pochi metri dove, mercoledì 31 gennaio, un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori della Vigilpol. Una scena di guerra che si ripete a cinque giorni di distanza. Ancora da ricostruire la dinamica, così come sono da accertare le cause che hanno provocato il terribile incidente. Il sessantenne di Sorso, forse a causa di un malore, avrebbe perso il controllo del mezzo, spinto probabilmente a forte velocità sulla provinciale fiancheggiata dagli alberi. L’auto ha sbandato, la vettura si è capovolta andando a impattare a più riprese contro gli alberi. Lo scontro è stato violentissimo e devastante. Le componenti meccaniche sono schizzate via sulla carreggiata, il motore è stato rinvenuto a venti metri di distanza. Della macchina non è rimasto niente. Lo scenario che si è presentato ai soccorritori e agli automobilisti di passaggio era impressionante. I vigili del fuoco di Sassari hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo incastrato tra le lamiere. Gli operatori del 118 non hanno fatto altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri di Torralba, coordinati dai militari di Bonorva al comando di Renato Lanzolla. Sulla ricostruzione dell’incidente anche la Procura di Sassari vuole vederci chiaro. Ha disposto, infatti, il sequestro del mezzo e della salma, trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Sassari. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte. Stefano Antonio Sanna era un dipendente Enel, una persona nota nel posto di lavoro come lavoratore disponibile e generoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA