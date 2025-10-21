VaiOnline
Guspini
22 ottobre 2025 alle 00:30

Schianto sulla Statale: due feriti 

Incidente stradale, ieri mattina, fra l’incrocio della Statale 197 e la strada che da Pabillonis conduce a Gonnosfanadiga. Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno quando, forse a causa di una mancata precedenza, la Kia condotta da Stefano Cabiddu, 57 anni di Villanovaforru, (proveniente dalla strada secondaria) ha urtato violentemente una Fiat 500. Immediato è scattato l’allarme: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri di Guspini che hanno eseguito i rilievi e le squadre dell’Anas che hanno provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza sulla Statale. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di San Gavino.

Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto in questo punto della Statale. «Sarebbe utile una rotonda – sottolinea un parente dell’automobilista che era al volante della Kia subito corso sul posto –. Le condizioni di mio cognato sono in fase di accertamento».

