Schianto sulla Statale 126: due feriti ricoverati al Sirai 

Scontro tra due auto alle porte di Sant’Antioco ieri mattina intorno alle 8,30. Alla vista dei mezzi coinvolti l’attenzione cade subito verso i conducenti e le loro condizioni di salute. Il bilancio è di due persone ferite che si trovano ricoverate all’ospedale Sirai di Carbonia in condizioni che, per fortuna, non desterebbero preoccupazioni e disagi alla viabilità che ha subito rallentamenti. Tanto spavento per entrambi, in attesa che i carabinieri di Narcao, intervenuti per i rilievi di legge possano accertare la dinamica dello scontro. Quel che resta sulla scena dell’incidente sono le due auto completamente distrutte e un camion che è rimasto coinvolto. Lo scontro lungo la statale 126, in località Corru Longu, è avvenuto in un punto dell’istmo contrassegnato anche da altre croci per diversi incidenti che si sono verificati in passato. Ieri mattina, per cause in fase di accertamento le due auto, una Fiat Punto condotta da Bruno Ricci, 73 anni, e una Ford Fiesta, condotta da Alessandro Oddo, 24 anni, si sarebbero scontrate. Una lunga frenata da un lato e una invasione di corsia dall’altro sono gli elementi sui quali lavorano i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle ambulanze che hanno trasportato i feriti al Pronto soccorso: per estrarli dalle lamiere e mettere in sicurezza la sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA