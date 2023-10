Schianto sulla Sp2 dopo un sorpasso: due feriti in ospedale 

Ancora uno schianto terribile nella Provinciale due che da Carbonia conduce a Villamassargia. Ancora un’invasione di corsia nella strada priva di barriera di mezzeria, costellata di croci, nel tratto tra le frazioni di Tanì e Genna Corriga. Due i feriti: Elio Coni, 49 anni di Carbonia che viaggiava a bordo un’Audi A3 e Claudia Pani, pediatra della Asl diretta all’ambulatorio di Carbonia. La Citroen C3 della dottoressa procedeva lungo la Sp2 dietro un automezzo, un Eurocargo, diretto anch’esso a Carbonia.

Saranno i rilievi dei carabinieri della Radiomobile di Carbonia a permettere di capire l’esatta dinamica ma, in base alla posizione dei veicoli distrutti nello schianto, si possono fare le prime ipotesi. Pare, infatti, che l’Audi abbia ad un certo punto invaso la carreggiata opposta andando a scontrarsi prima contro il furgone e poi contro C3 finendo poi nella cunetta. Se l’autista dell’automezzo è uscito illeso, a parte il grande spavento, la stessa cosa non si può dire dei conducenti delle due automobili. Il più grave appariva essere Elio Coni ma anche Claudia Pani era bloccata nella sua auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Iglesias che hanno estratto i feriti dalle auto affidandoli agli operatori del 118: c’era la Mike 70 che ha preso il carico il ferito più grave accompagnandolo al Botzu di Cagliari e la Solki soccorso che si è occupata della pediatra ferita, poi affidata ai medici del Sirai. Si apprende dalla Provincia che è stato pubblicato il bando per la gara d’appalto per la posa della barriera centrale. (s. p.)

