Schianto sulla Sassari-Ittiri, un morto 

Forse un’invasione di corsia all’origine del terribile incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20, sulla provinciale 14 Ittiri-Sassari. Due auto sono entrate in collisione e lo schianto purtroppo è stato fatale per un giovane di 23 anni, Antonio Serra, residente a Sassari. Il ragazzo viaggiava da solo al volante della sua utilitaria, una Citroen C1, in direzione di Sassari. Dalla parte opposta arrivava una Jeep Compass, con a bordo una famigliola: marito, moglie e un neonato che dormiva nella culla posizionata nel sedile posteriore, ben allacciata al sedile. L’impatto è stato devastante.

Le lesioni

All’altezza del chilometro 12,5, per cause ancora da accertare, Antonio Serra, classe ‘99, ha incontrato la morte in un rettilineo: troppo gravi le lesioni riportate nell’assurdo incidente. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto ormai non c’era più niente da fare per lo sfortunato giovane. Il suo corpo è stato adagiato sulla barella e coperto da un lenzuolo bianco. I passeggeri del Suv, invece, se la sono cavata con qualche escoriazione e un grande choc. La preoccupazione era soprattutto per il bimbo che, apparentemente, non è rimasto ferito, anche se è stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso. La strada illuminata dai lampeggianti blu si è popolata di vigili del fuoco, medici del 118 e carabinieri. La provinciale è stata momentaneamente chiusa al traffico. Ai militari il compito di chiarire la dinamica dell'incidente. Per il momento si possono fare solo ipotesi.

Lo scontro

I due mezzi sono entrati in collisione lungo un rettilineo in salita, in teoria privo di insidie, in un'orario in cui non c'è molto traffico. La Citroen della giovanissima vittima procedeva da Ittiri in direzione di Sassari, mentre la Jeep Compass marciava nella direzione opposta. Non si sa come, a un certo punto, i due mezzi si sono trovati uno di fronte all'altro, a dividere la stessa carreggiata. L'utilitaria si è accartocciata in un groviglio di lamiere. Non è da escludere nemmeno un improvviso malore. È possibile che Antonio Serra abbia lasciato la sua sede stradale andando a invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la famiglia sul Suv. Il traffico ha subito rallentamenti per un paio d'ore, fino a quando quel tratto di provinciale, all'ingresso di Ittiri, non è tornato nuovamente libero e percorribile nei due sensi di marcia.