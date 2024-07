Schianto sulla roccia, motociclista muore all’ingresso di Dorgali 

La moto a qualche metro dal cartello stradale all’ingresso di Dorgali. Il suo corpo poco più in là, senza il casco volato via in seguito all’urto violento contro una roccia. Giuseppe Gometz, 39 anni, è morto così, all’alba di ieri, di ritorno da Cala Gonone. La comunità è attonita: meno di tre mesi dopo la morte di un giovanissimo centauro, a fine aprile, rivive il dolore di un’altra tragedia. In Sardegna la catena di croci è da brivido: nel 2024 sono 24 i centauri morti, 55 le vittime della strada.

L’incidente

Gometz, padre di due figli ancora piccoli, un lavoro da carpentiere a Orosei, trascorre la serata di sabato a Cala Gonone. Intorno alle 6.15 di ieri mattina, in sella alla sua moto, percorre la strada verso casa, a Dorgali. D’improvviso, al chilometro 202 della statale 125, l’Orientale sarda molto frequentata dai turisti, soprattutto in questa stagione, perde il controllo del suo mezzo. Non è ben chiaro cosa provochi l’incidente. Ma la sequenza, ricostruita sulla base dei rilievi, è terribile. Gometz in sella alla moto va a sbattere contro una roccia. Viene sbalzato, perde il casco e finisce fuori dalla carreggiata. Non c’è scampo sebbene un automobilista di passaggio faccia scattare subito l’allarme e chiami i soccorsi.

I soccorsi

Gli operatori della Croce verde di Dorgali con l’ambulanza si precipitano nel luogo dell’incidente. Arriva la medicalizzata del 118 da Nuoro. Ma ogni tentativo degli operatori per rianimare il motociclista si rivela no inutili. Per lui non c’è nulla da fare. Morto sul colpo. Bisogna solo constatarne il decesso. Sul posto intervengono i vigili del fuoco e i carabinieri. Avviano gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica.

Il precedente

Stavolta la fortuna non assiste il giovane centauro, vittima un anno fa di un altro brutto incidente, sempre con la moto. Gometz si ritrova su un letto d’ospedale con lesioni gravissime. Il percorso di recupero è lungo e faticoso ma gli permette di ritrovare la quotidianità e anche la grande passione per le due ruote. Può rimettersi in sella alla sua moto, fino alla corsa fatale all’alba di ieri.

Il dolore

Per Dorgali è un triste risveglio. Il pensiero della comunità corre subito ai figli di Giuseppe Gometz, come pure alla tragedia del 27 aprile scorso che si porta via un altro centauro, appena diciannovenne, Antonio Piras, mentre in sella al suo scooter va al lavoro, in un ristorante del paese. In viale Fermi si scontra con l’auto condotta da un compaesano. L’impatto è devastante. Finisce a terra, morto sul colpo. La sua tragedia, avvenuta in una giornata di festa piena di eventi, suscita grande commozione. Ieri tutti la evocano.

«Esprimo veramente una grandissima solidarietà alla famiglia, soprattutto ai figli», dice la sindaca Angela Testone che, come tutti i compaesani, fa memoria di altre tragedie simili. E col tono accorato di una madre rivolge un appello ai ragazzi. «È una situazione drammatica. Le moto sono strumenti di piacere e relax, invece diventano spesso strumenti di morte. Invito tutti i giovani a utilizzarle con attenzione e cura», dice.

Oggi la comunità si ferma per il saluto d’addio. Il funerale di Giuseppe Gometz è alle 17 nella chiesa parrocchiale di santa Caterina.

RIPRODUZIONE RISERVATA