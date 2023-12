Schianto sulla Provinciale 2, due feriti in ospedale 

Per la posa della barriera centrale mancano ancora pochi giorni, ma sulla sp2 avvengono ancora incidenti stradali aggravati dalla mancanza dell’infrastruttura. Ieri pomeriggio verso le 17 nuovo episodio, con un bilancio di due feriti per fortuna non gravi, per una carambola fra tre veicoli avvenuta esattamente al bivio di Barega, all’altezza delle due rampe di ingresso e uscita alla viabilità interna. Sono rimasti coinvolti un furgone per il trasporto di legna, una Opel Astra e una Mini One. Le cause sono da accertare, ma è probabile che uno dei conducenti, procedendo in direzione Carbonia, sia rimasto abbagliato dal sole al tramonto e abbia colpito uno dei veicoli usciti dalla rampa di accesso alla quattro corsie. Nell’impatto, sarebbe stato scaraventato sulle corsie opposte di marcia (con la barriera centrale questo “salto” non sarebbe avvenuto) andando a collidere col terzo veicolo. Alcuni automobilisti avrebbero notato un principio di incendio. Sono rimasti leggermente feriti i conducenti delle due auto, Ottavio Anedda di Carbonia e Emanuele Orgiana di Sant’Antioco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia, i carabinieri della Radiomobile di Carbonia e della stazione di Villamassargia, la Volante della Polizia, l’ambulanza medicalizzata del Sirai e della Misericordia. Intanto la Provincia ribadisce: a giorni l’installazione del cantiere (si comincia da Barbusi), verso i primi 15-20 giorni di gennaio l’avvio deila posa della barriera centrale.

