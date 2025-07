Schianto sulla ex 554: due feriti 

Due feriti in un violento scontro tra auto sulla 554 e il bivio di Pitz’e Serra. Un pedone travolto due ore dopo sulle strisce pedonali rialzate della via Marconi. È stato un pomeriggio davvero nero quello di ieri sulle strade di Quartu con la mobilitazione della Polizia stradale, di quella Locale e dei Vigili del fuoco intervenuti sulla 554 per liberare una donna dalle lamiere della sua auto. Tre feriti finiti in ospedale in codice rosso anche se per fortuna nessuno correrebbe pericolo di vita. Il pedone invece è stato investito da un’auto cadendo a terra: subito soccorso con una ambulanza del 118 e accompagnato al Brotzu con diverse ferite. La prognosi è legata agli accertamenti avviati in ospedale.

Schianto sulla ex 554

Il primo incidente si è verificato verso le 15: due le auto coinvolte. Lo scontro è stato frontale violentissimo con una donna rimasta incastrato fra le lamiere contorte. Immediato l’allarme, con l’arrivo di due ambulanze del 118: la situazione è apparsa preoccupante con i soccorritori che hanno mobilitato i Vigili del fuoco per liberare la conducente dall’abitacolo della sua auto, una donna di 53 anni che ha riportato traumi al bacino e a una gamba.

Un lavoro portato avanti dai pompieri in tempi rapidi con la ferita trasportata al Brotzu in codice rosso. Soccorso anche un 35enne, che era al volante dell’altra auto. Il giovane è stato trasportato al Santissima Trinità in codice rosso. I rilievi di legge sono andati avanti per oltre un’ora per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per risalire alle eventuali responsabilità. Il traffico ovviamente è andato a rilento con pesanti disagi sotto il sole rovente. Solo con la rimozione della macchine danneggiate il traffico è ripreso regolarmente in tutte le direzioni di marcia.

L’investimento

Più tardi l’incidente in via Marconi con la Polizia locale che ha già sentito il conducente dell’auto che ha travolto il pedone che è stato portato in ospedale per accertamento. Sino a tarda sera non si conoscevano ancora le sue condizioni ma dalle poche informazioni trapelate non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

