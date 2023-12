Schianto sulla 554, strada chiusa 

Caos totale ieri sulla 554 tra lavori in corso in mattinata, che hanno causato code chilometriche, e un grave scontro tra due auto nella serata che ha anche costretto l’Anas a chiudere la statale – nel tratto di Monserrato in direzione Cagliari – sino a tarda sera.

Due feriti

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 all'altezza dell’incrocio con la Statale 387. Due i feriti: uno è stato accompagnato in ospedale in codice rosso, l’altro è meno grave. Pesantissimi i disagi col traffico andato immediatamente in tilt e una coda infinita di auto. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco (si temeva un incendio), le pattuglie carabinieri di Monserrato e del Nucleo radiomobile operativo della Compagnia di Quartu insieme ai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras.

Traffico in tilt

Lo scontro è avvenuto tra le due auto per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri. Immediato l’intervento delle ambulanze del 118 con due feriti accompagnati al Policlinico. Al più grave è stato assegnato un codice rosso ma non correrebbe pericolo di vita. Sembra che al momento dell’incidente il semaforo all’incrocio con la statale 387 fosse spento: a tarda sera erano però ancora in corso le verifiche. Il traffico, già particolarmente intenso nelle due direzioni di marcia, è andato letteralmente in tilt. L’Anas ha quindi deciso di chiudere le due corsie in direzione aeroporto per consentire i soccorsi e la rimozione delle auto danneggiate e dei rottami. Dopo il trasporto dei feriti, sono stati avviati i rilievi di legge.

I cantieri

Una settimana davvero difficile sulla Statale 554 dove sono anche iniziati i lavori – proprio nel pieno del traffico pre natalizio – per la realizzazione del nuovo asfalto nel tratto all’altezza del Comune di Selargius, dove da mercoledì i mezzi e gli operai sono al lavoro per rimodellare il manto stradale in direzione Cagliari e si viaggia su una sola corsia.

Inevitabili i disagi con lunghissime code e pesantissimi ingorghi per i malcapitati automobilisti diretti verso il capoluogo. In molti si muovono su strade alternative, ma chi finisce nell’imbuto deve rassegnarsi a stare in coda e procedere a passo di lumaca.

Come se non bastasse martedì i semafori, al bivio per Selargius, erano rimasti spenti per ore a causa di un intervento dell’Enel, senza che Anas e vigili urbani intervenissero per regolare il traffico. E anche in quel caso era scoppiato il caos e la rabbia degli automobilisti.

