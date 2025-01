Schianto sulla 554: i feriti sono quattro 

Ennesimo incidente domenica notte sulla 554, poco distante dal ponte Emanuela Loi, in territorio di Monserrato. Quattro i feriti in un tamponamento a catena: tutti sono finiti in ospedale in codice giallo ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri. In corso ora gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto: i rilievi sono stati coordinati dal luogotenente Andrea Boni. L’incidente ha coinvolto quattro auto innescando un tamponamento. Sul posto, insieme ai carabinieri del Radiomobile, sono intervenuti anche gli operai dell’Anas che hanno messo in sicurezza la strada e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale per le cure del caso.

