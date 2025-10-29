Schianto sulla 554, due feriti e traffico in tilt 

Il caos sulla 554 ormai è quotidiano. Ieri un nuovo incidente si è verificato di prima mattina in direzione Cagliari all’altezza del ponte dedicato a Emanuela Loi, in territorio di Monserrato col traffico rimasto a lungo paralizzato dopo lo scontro tra alcune auto. Il bilancio è di due feriti, padre e figlio di 13 anni, finiti in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Illeso invece il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro. Restano i disagi, pesantissimi, per centinaia di automobilisti e pendolari, costretti a stare per quasi un’ora in coda per raggiungere Cagliari. Col caos che di riflesso si è riversato anche a Monserrato dove tantissimi automobilisti hanno cercato strade alternative per sfuggire al serpentone di auto sulla 554.

L’incidente è accaduto nella prima mattinata in direzione Cagliari: il tamponamento ha interessato due auto rimaste a lungo sulla carreggiata. In pochi minuti sulla statale, una delle più trafficate dell’Isola, sè formato una lunga coda col traffico rimasto completamente paralizzato.Le conseguenze negative hanno coinvolto anche la statale 387 che da Dolianova porta alla 554, dove si è formato un altro chilometrico serpentone di auto. L’allarme è stato immediato con l’arrivo di alcune ambulanze del 118: sono così scattati i soccorsi ai due feriti, poi accompagnati in ospedale per le contusioni riportate nel tamponamento. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge con la coda che si allungava. Solo con la rimozione dei mezzi danneggiati, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

