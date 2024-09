Schianto sulla 554 Auto si ribalta, circolazione in tilt 

Traffico paralizzato ieri in tarda serata sulla statale 554 all’altezza dello svincolo per Selargius. Due auto sono entrate in rotta di collisione, una si è addirittura ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari dei carabinieri (Nucleo Radiomobile, Stazione di Selargius e Monserrato) e ovviamente le medicalizzate del 118. Nella macchina ribaltata c’era solo il conducente, poi ricoverato al Brotzu un codice rosso. A bordo dell’altra, invece, quattro persone straniere. Tra queste solo una donna che ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata in codice giallo al Brotzu.

In quella parte di strada, in prossimità dello svincolo di via Nenni, l’illuminazione pubblica è praticamente inesistente. Per questo motivo il tratto interessato è stato chiuso, così da consentire alle forze dell’ordine intervenute di effettuare i rilievi in tutta sicurezza.

