Schianto sulla 387: morto un giovane, il guidatore in fuga 

Dolianova. Un giovane morto, l’amico che guidava senza patente in fuga, due ricoverati in ospedale. Le cause dell’ennesimo, terrificante incidente sulle strade sarde sono diverse: l’asfalto della Statale 387 reso viscido dalla pioggia, la velocità elevata di quella Bmw azzurra lanciata verso Cagliari alle 4 del mattino. Ma anche la stanchezza di un sabato spremuto fino all’ultima goccia, dal pomeriggio fino al cuore della notte. E, non ultime, le cinture di sicurezza non allacciate. Tutte: quella dell’autista e quelle dei passeggeri. I carabinieri non hanno dubbi: se Daniele Picciau, 32 anni, di Dolianova, operaio, che viaggiava sul sedile anteriore destro, avesse indossato regolarmente la sua, che invece è stata trovata sì agganciata ma passava dietro lo schienale, il giovane sarebbe forse soltanto ferito, come si presume sia il guidatore, Nicola Ibba, 38 anni, anche lui di Dolianova, sparito nel nulla, e come i due amici che viaggiavano dietro, ovvero il compaesano Nicola Dessì, 28 anni, il proprietario dell’auto, ricoverato al Brotzu con 30 giorni di prognosi per fratture multiple, e il cagliaritano Francesco Doi, che ha una vertebra cervicale spezzata ed è in osservazione al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato.

La dinamica

Invece è andata come è andata: superato l’incrocio per Soleminis, poco prima di raggiungere quello per Settimo San Pietro, la Bmw ha sbandato, ha attraversato la carreggiata ed è andata a schiantarsi contro il guard rail sul lato sinistro al chilometro 14,200.

Un impatto violentissimo. L’abitacolo si è trasformato in una trappola di lamiera: i vigili del fuoco hanno dovuto farsi strada con le cesoie per estrarne il corpo di Daniele Picciau, che è poi stato adagiato tra l’erba bagnata della cunetta e l’asfalto, coperto con un lenzuolo bianco: il medico legale ha accertato che il decesso è stato dovuto a politraumi e lesioni interne.

Caccia al conducente

Il conducente è riuscito a uscirne prima che arrivassero le ambulanze ed è scappato: i carabinieri ieri lo hanno cercato non solo lungo la 387 ma anche nelle campagne fra Soleminis e Dolianova, facendo scattare un piano di ricerche coordinato dalla Prefettura di Cagliari. A casa Nicola Ibba non è rientrato, le strutture sanitarie sono tutte monitorate. Il timore è che possa essersi sentito male dopo il trauma o, sconvolto dalla morte di Daniele, aver compiuto un gesto estremo: l’ipotesi più accreditata, spiegava però ieri sera il comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, il capitano Luca Delle Vedove, è che avesse trovato ospitalità da qualche conoscente. E la speranza è che qualcuno gli consigli di presentarsi quanto prima in caserma o in ospedale: l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della guida senza patente è scontata, ma la fuga aggrava la sua posizione.

Il lutto

Dolianova intanto piange Daniele Picciau e si stringe ai genitori del giovane, Giampietro e Valentina, e ai fratelli. Il 32enne lavorava saltuariamente, prevalentemente come operaio agricolo. Dopo un’esperienza in una ditta di impiantistica del paese, ultimamente era impegnato nella raccolta delle olive. Il funerale è fissato per domani alle 15,30 nella chiesa di San Biagio. «La morte di Daniele – spiega il sindaco di Dolianova, Ivan Piras – ha scosso tutta la comunità. Io e tutta l’amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo terribile dolore». Piras ieri sera ha fatto visita ai genitori di Daniele Picciau insieme al parroco della cattedrale, don Mario Pili.

«Strada pericolosa»

Vicinanza alla famiglia del giovane dolianovese è stata espressa anche dal sindaco di Soleminis Fedele La Delfa, che manifesta «profondo cordoglio» per la tragedia ma al tempo stesso sollecita una riflessione «sulle condizioni di sicurezza di un’arteria stradale troppo spesso teatro di gravi incidenti» e l’«impegno urgente, in capo alle istituzioni del territorio, perché proseguano nella rivendicazione di interventi che garantiscano l’incolumità delle persone».

