Schianto sulla 387: due feriti 

Ennesimo incidente ieri mattina sulla statale 387, una delle strade più trafficate dell’hinterland. Il bilancio è di due feriti portati in ospedale in codice giallo e due auto gravemente danneggiate. Code e disagi per gli automobilisti.

Lo scontro è accaduto all’undicesimo chilometro del tratto della statale che da Monserrato porta a Dolianova, in territorio di Selargius, all’altezza del bivio per Settimo San Pietro in località Pitz’e Planu. Coinvolte una Citroen e una Ford: uno dei mezzi procedeva in direzione Cagliari, il secondo si è immesso sulla statale dal bivio di Settimo al momento sbagliato. Violentissimo lo scontro con le due auto che sono rimaste sulla carreggiata e il traffico andato subito in tilt nelle due direzioni di marcia.

Immediati i soccorsi con l’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu che, diretti dal capitano Ignazio Cabras, hanno effettuato i rilievi di legge. Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno accompgnato i due feriti Francesco Barba, 67 anni di Cagliari e Stefano Aquaro, 42 anni di Quartu, al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato. Per loro nessun pericolo: guariranno in trenta e venti giorni.

I rilievi di legge sono andati avanti per oltre un’ora. Appena ultimati, i mezzi coinvolti sono stati rimossi col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente. Sulle responsabilità nessuna notizia è filtrata dalle forze dell’ordine.

Non è questo il primo incidente: tanti anche i tamponamenti e gli incidenti mortali sulla statale. Uno dei punti più a rischio è proprio l’innesto della strada vicinale di San Giovanni, sulla 387, a Pitz’e Planu: un punto ad alta densità di traffico con le auto che arrivando da Settimo, Sinnai e Maracalagonis, si immettono sulla statale del Parteolla per evitare il traffico ed in particolare i semafori sulla 554, accorciando notevolmente i tempi di percorrenza per Cagliari.

Sempre ieri mattina altre due auto si sono scontrate sulla statale 387 con due feriti non gravi e con l’intervento anche dell’elisoccorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA