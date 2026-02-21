Schianto sulla 23, sbalzato dall’auto 

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 23, nel tratto che collega Senorbì ad Arixi. Un automobilista ha perso il controllo della sua Audi, che è finita fuori strada: l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo quando l’auto è finita dentro la cunetta.

L’incidente è stato notato da un altro automobilista, che ha allertato il numero unico delle emergenze 112. Oltre ai soccorritori del 118 sul posto sono arrivati i carabinieri. L’automobilista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari intorno alle 23.

I militari hanno effettuato i rilievi: saranno i loro accertamenti a chiarire se nell’incidente abbia avuto un qualche ruolo un eventuale altro veicolo o se l’automobilista abbia perso il controllo dell’auto senza aver incrociato nessuno. In questo caso andrà accertato che cosa gli abbia impedito di controllare il mezzo e a quale velocità andasse.

