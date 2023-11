Schianto sulla 197: sei persone ferite 

Ennesimo incidente ieri alle sei del mattino sulla Statale 197 nel tratto che da San Gavino va a Sanluri. Per cause ancora da accertare un’auto, una Opel Astra, ha tamponato un furgone Iveco della ditta Bona Die: l’impatto è stato terribile ed entrambi i mezzi si sono ridotti a un ammasso di lamiere. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima: il conducente del furgone di 64 anni e i cinque giovani che viaggiavano sulla Opel, tutti tra i 20 e i 22 anni, sono stati accompagnati in ospedale.

L’incidente ha causato non pochi problemi alla viabilità e sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Villacidro. I feriti, con prognosi fino a 30 giorni, sono stati accompagnati per accertamenti all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino e al nosocomio Brotzu di Cagliari. ( g. pit. )

