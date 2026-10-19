Schianto sulla 197, grave la conducente dell’auto ribaltata 

Attimi di paura, ieri mattina poco prima delle 7, per un incidente che sulla statale 197, in territorio di San Gavino, al bivio con la provinciale 4 per Gonnosfanadiga, ha visto coinvolte tre auto, una delle quali si è ribaltata al centro della carreggiata. Un impatto violentissimo, ferita gravemente una sessantenne di Guspini.

Una strada, questa, teatro di numerosi incidenti proprio in questo incrocio che non ha nessuna corsia di decelerazione.Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente (32 anni, di Gonnosfanadiga) di una Passat grigia che percorreva la provinciale e si stava per immettere nella 197, ha tamponato una Chevrolet grigia, condotta da una 41enne di Gonnosfanadiga. Quest’ultima auto è carambolata sull’asfalto e ha tamponato una Citroen proveniente da Guspini e diretta a San Gavino, condotta da una sessantenne di Guspini. L’impatto è stato violentissimo: la conducente della Citroen ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata al centro della carreggiata. Sono subito arrivate le ambulanze del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di San Gavino, è grave ma non in pericolo di vita, mentre gli altri due feriti sono arrivati al pronto soccorso in codice giallo. Immediato anche l’intervento dei carabinieri della stazione di San Gavino, che hanno svolto i rilievi. La circolazione stradale è stata interrotta per alcune ore. Il bivio per Gonnosfanadiga è uno dei punti più pericolosi della statale 197 perché posizionato in curva e con una visibilità limitata.

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