Schianto sulla 195: tre feriti e strada chiusa 

Domenica pomeriggio infernale sul fronte del traffico a causa di un brutto incidente sulla strada statale 195: nello scontro frontale tra un’auto e un furgoncino avvenuto ieri verso le 13,45, tre persone hanno riportato ferite gravi ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Un paziente è stato accompagnato al Brotzu con l’elicottero, gli altri due sono stati portati nello stesso ospedale e al Policlinico sulle ambulanze del 118 arrivate nel tratto che costeggia il mare, dopo la “quattro corsie” e prima della rotonda che porta nella zona industriale di Macchiareddu. Per mettere in sicurezza i veicoli e consentire agli agenti della Polizia Locale di svolgere i rilievi, sono intervenuti anche mezzi e uomini dei vigili del fuoco. Per quasi due ore la strada è stata chiusa al traffico. Poi è stata riaperta una corsia a doppio senso di marcia. Soltanto verso le 16,30 la situazione è tornata alla normalità.

L’apprensione

Sono stati momenti di grande paura e inizialmente si è temuto anche il peggio per le condizioni di una delle persone presenti nei mezzi coinvolti nell’incidente. Perché lo scontro è stato particolarmente violento. Immediata la richiesta di soccorsi: e fin dal primo momento ci sono stati forti rallentamenti lungo la strada statale 195. Le prime ad arrivare sono state le ambulanze. Ma per prendersi cura del ferito più grave è stato inviato sul posto anche l’elicottero, con tutte le operazioni coordinate dalla centrale operativa del 118. Immediato il trasferimento del paziente al Brotzu per una serie di traumi e lesioni: gli è stato assegnato un codice rosso. Le altre due persone sono state portate in ospedale con conseguenze meno gravi. I medici valuteranno la prognosi al termine di tutti gli accertamenti.

Percorsi alternativi

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco arrivati con mezzi e personale della caserma di viale Marconi e dal distaccamento del porto. Per consentire al personale del 118, ai vigili e agli agenti della Municipale si lavorare in sicurezza, la 195, nel tratto a due corsie, è stata chiusa al traffico. Il traffico è stato così deviato nei percorsi alternativi: chi arrivava da Cagliari è passato per la strada che porta alle Saline Conti Vecchi, raggiungendo la zona industriale di Macchiareddu e uscendo nuovamente sulla 195. Le vetture provenienti da Capoterra hanno fatto il percorso inverso. Inevitabili i disagi: molti si sono trovati intrappolati prima che gli agenti della Polizia Locale potessero segnalare i percorsi alternativi.

