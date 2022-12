Schianto sulla 131, travolte 4 mucche 

Vagavano incustodite sulla 131 Dcn all’altezza di Ghilarza. E in prossimità del bivio per Fordongianus alcune mucche sono diventate un pericolosissimo ostacolo per il traffico. Inevitabile e violento l’impatto, quattro bovini sono stati travolti e uccisi da altrettante auto in due diversi incidenti. Due persone sono rimaste leggermente ferite, mentre il traffico è stato bloccato per oltre un’ora e deviato su strade laterali.

L’impatto

Intorno alle 19 di ieri sera sulla 131 Dcn si sono verificati due diversi incidenti stradali a causa della presenza di animali incustoditi sulla carreggiata. L’urto è stato molto violento, per le auto impossibile evitare l’impatto con i bovini, alcuni dei quali erano in mezzo alla carreggiata (tra l’altro molto buia). Ad aggravare la situazione una serie di tamponamenti mentre i quattro animali sono rimasti uccisi sull’asfalto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale di Nuoro e i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Ghilarza per i rilievi; i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta hanno messo in sicurezza la carreggiata mentre gli operatori dell’Anas hanno lavorato a lungo per ripulire la strada. Nei due incidenti sono rimaste leggermente ferite due delle persone che viaggiavano su una delle auto coinvolte, subito soccorse dal personale del 118.

La circolazione

Il traffico è rimasto bloccato, il comandante della Stradale Leo Testa ha disposto la deviazione della circolazione su percorsi laterali (in direzione sud verso l’ospedale di Ghilarza e verso Abbasanta). Il tratto nord aperto e traffico regolare.