Schianto sulla 131, motociclista ferito 

Guarirà in trenta giorni il centauro cagliaritano, Emanuele Agus, 45 anni, finito contro il guardrail ieri mattina dopo aver perso il controllo della sua moto al bivio tra la 131 dir e la Carlo Felice all'altezza di Sestu. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. Immediato l'arrivo di una ambulanza del 118 che ha accompagnato il motociclista in ospedale al Brotzu, in codice rosso. La prognosi dopo le prime cure e i relativi accertamenti clinici, è ora di trenta giorni di cure, salvo complicazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, per ricostruire la dinamica e capire se nell'incidente sia rimasto coinvolto qualche altro mezzo. Dopo il loro intervento e la messa in sicurezza del sito con la rimozione della moto, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

