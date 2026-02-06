VaiOnline
Sestu.
07 febbraio 2026 alle 00:28

Schianto sulla 131, feriti e traffico in tilt 

Ancora un tamponamento ieri mattina sulla statale 131 in territorio di Sestu, al decimo chilometro in direzione Cagliari. Una delle due auto si è ribaltata dopo lo schianto. Cinque i feriti: due sono finiti in ospedale in codice giallo, mentre gli altri tre hanno riportato solo piccole contusioni. Il traffico è ovviamente andato in tilt.

Sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli operai dell’Anas che dopo la rimozione delle due auto danneggiate, hanno provveduto alla bonifica del tratto di strada rimasto chiuso per un paio d’ore. Il traffico è stato deviato sulla complanare, fino alla conclusione degli accertamenti.

