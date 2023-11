Schianto sulla 131: due sorelle ferite e traffico nel caos 

Due sorelle di Orgosolo sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri mattina sulla Statale 131 nel territorio di Sardara, all’altezza del chilometro 53. Michela e Antonella Manca, di 24 e 19 anni, sono state portate in codice rosso all’ospedale Brotzu e al Santissima Trinità di Cagliari: le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Per consentire i soccorsi il traffico è stato interrotto a lungo e sulla Statale si è formata una coda di alcuni chilometri.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezza in direzione di Cagliari. Al volante di una Mito dell’Alfa Romeo c’era Angela Montisci, 19enne di Orgosolo residente a Cagliari, con lei in auto oltre alle sorelle Manca c’era la compaesana e coetanea Maria Giovanna Pinna. Mentre alla guida dell’altra auto coinvolta, un’Audi A4 Station Wagon, c’era Vincenzo Frongia, 34enne di Marrubiu. Per ragioni ancora in fase di accertamento le due auto, forse durante un tentativo di sorpasso, si sono scontrate. Immediatamente è scattato l’allarme: lungo la 131 sono arrivate diverse ambulanze, le pattuglie dei carabinieri della stazione di Sardara e della compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, i mezzi dell’Anas e il carro-attrezzi dell’Autoparco di Villacidro chiamato a intervenire per rimuovere le carcasse dalla carreggiata. A riportare le ferite più gravi sono state le due giovani: per Michela Manca è stato necessario il trasporto con l’elisoccorso fino all’ospedale Brotzu. ( s. r. )

