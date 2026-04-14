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Codrongianos.
15 aprile 2026 alle 00:15

Schianto sulla 131: donna in Rianimazione 

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L’uscita dalla carreggiata, l’impatto contro il guardrail e la perdita di conoscenza per una 47enne. È successo tutto in pochi secondi, ieri sulla statale 131, all’altezza di Codrongianos quando una donna, alla guida di una utilitaria in direzione di Sassari, ha perso intorno alle 11.30 il controllo del mezzo. Potrebbe essere stato un malore a provocare lo schianto della conducente, originaria dell’oristanese, o forse le condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia. La collisione, in apparenza, non sembrava grave ma i soccorritori, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, hanno trovato la vittima in stato di incoscienza. L’airbag era attivato e il parabrezza appariva lesionato da una delle due bombole di azoto liquido presenti nella parte posteriore dell’abitacolo, spinta in avanti dall'urto. Non risulterebbero però evidenze di un trauma cranico. La donna è ricoverata in Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. (e.fl.)

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