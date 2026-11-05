Schianto sulla 126, muore un 41enne 

Ancora una tragedia sulle strade del Sulcis. Un uomo ha perso la vita ieri poco dopo le 21,30 in un terribile scontro avvenuto sulla statale 126, tra San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco, all’altezza della centrale elettrica di Santa Caterina. La vittima è Alessandro Sulas, 41 anni, di Sant’Antioco.

Lo scontro

Stando a una prima ricostruzione il 41enne era a bordo di una Fiat Punto insieme a un amico e compaesano (ancora da stabilire chi ci fosse al volante, ma pare proprio Sulas) quando, arrivata all’altezza di una lungo curva, la loro auto diretta verso San Giovanni Suergiu avrebbe urtato lateralmente una Peugeot 3008 che arrivava dalla direzione opposta. A innescare lo scontro sarebbe stata dunque un’invasione di corsia, ancora non è chiaro da parte di quale dei due veicoli. L’unica certezza è che dopo l’impatto la Fiat Punto ha sbandato paurosamente, girandosi su se stessa e finendo fuori strada. Terribile lo schianto contro alcuni grossi alberi a bordo della carreggiata. Alessandro Sulas è morto sul colpo, mentre l’amico ha riportato diversi traumi ma non ha mai perso conoscenza. Praticamente illeso invece il conducente dell’altra auto coinvolta.

I soccorsi

Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti sopraggiunti subito dopo. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco di Carbonia e le ambulanze del 118 e dell’Avas di Sant’Antioco, seguite a ruota dalle pattuglie dei carabinieri di San Giovanni Suergiu e Tratalias e dagli uomini dell’Anas. Sulas è stato estratto dalle lamiere dell’auto e i medici del 118 hanno provato inutilmente a rianimarlo per più di mezzora. Per lui però non c’è stato nulla da fare. L’amico invece è stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia, malconcio ma non in pericolo di vita. La statale 126 è rimasta a lungo chiusa al traffico. Già nella nottata di ieri i carabinieri hanno interrogato il conducente della Peugeot per chiarire la dinamica dell’incidente.

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