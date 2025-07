Schianto sulla 125: otto feriti, uno grave 

Quattro auto accartocciate ridotte a rottami, otto feriti, compresi due militari e due bambini. Poi le corse in ambulanze per il Policlinico e il Santissima Trinità e i trasferimenti al Brotzu con l’elisoccorso. Tre i codici rossi per dinamica.

Un pomeriggio drammatico sulla nuova Orientale sarda, al chilometro 7,500, all’altezza di Torre delle Stelle. Due auto si sono scontrate frontalmente coinvolgendone altre due in un tamponamento a catena.

Dei nove occupanti dei quattro mezzi, otto sono rimasti feriti; tre, in condizioni più critiche, sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu. Uno di loro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Gli altri cinque feriti hanno riportato fratture e contusioni con prognosi a tarda sera ancora in via di accertamento. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Quartu e Sinnai. (r. s.)

