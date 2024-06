Schianto sul ponte dopo un malore 

Di quel ponte aveva calcolato tutto, ma mai avrebbe potuto immaginare che sarebbe diventato il luogo in cui la sua vita avrebbe avuto fine. Alessandro Valdes, 50 anni, l’ingegnere buono, come tutti erano abituati a chiamarlo, per il suo carattere e modo gentile di porsi, è morto ieri mattina mentre con la sua auto transitava nel ponte di Sant’Antioco di cui si era occupato per progettarne la riqualificazione.

L’incidente

Sarebbe stato un arresto cardiaco, di quelli fulminanti, a caratterizzare la scena terribile di ciò che in prima battuta appariva come la tragica conseguenza di un incidente stradale, l’ennesimo all’ingresso di Sant’Antioco. Invece, l’auto che Citroen Picasso è andata a urtare violentemente, un Suv Audi q3, probabilmente, Alessandro Valdes, non l’ha proprio vista, forse aveva già perso conoscenza. In preda a un improvviso malore, così ha ipotizzato chi lha soccorso subito dopo, avrebbe perso il controllo del veicolo che ha finito la sua corsa sull’altro mezzo che precedeva nella stessa direzione di marcia e si è ribaltato prima di finire contro il guad rail. I soccorritori hanno lavorato nel disperato tentativo di rianimarlo fino alla dichiarazione ufficiale del decesso. L’autista dell’Audi, un turista ospite nel residence “I Ciclopi” è stato portato in ospedale dall’ambulanza della Sulcis Emergenze. Le sue condizioni, a parte il forte spavento, non desterebbero preoccupazione. Traffico bloccato per diverse ore, in entrata e in uscita da Sant’Antioco. Il ponte rimane infatti l’unico tratto di strada percorribile per accedere e uscire dalla città. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre Alessandro Valdes dall’abitacolo dell’autovettura. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri di Sant’Antioco supportati per bloccare e regolamentare il traffico dalla Polizia locale e dagli uomini della compagnia barracellare.

La vittima

Stimato da tutti, non solo a Sant’Antioco, dove ha lavorato per tanti anni, ma anche a Carbonia dove la sua famiglia è proprietaria del Supercinema gestito direttamente per decenni dal defunto padre, Stelio Valdes. «Un ingegnere stimato, dedito al lavoro e di enorme professionalità - lo ricorda il sindaco, Ignazio Locci – la sua famiglia è originaria di Sant’Antioco, ma stava a Carbonia». La notizia nel giro di pochi minuti si è diffusa a Sant’Antioco e a Carbonia ma anche a Selargius dove Alessandro Valdes era andato a vivere con la moglie. Le scene tristissime hanno fatto riaffiorare alla mente gli altri due recentissimi incidenti mortali avvenuti nei mesi scorsi nello stesso tratto di strada. A novembre scorso in un pauroso scontro frontale perse la vita la psicologa Maria Giulia Cirronis mentre ad aprile, in un rettilineo più avanti di qualche chilometro, la vittima fu Rosalba Piscedda di San Giovanni Suergiu.

