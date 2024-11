Schianto sul palo Enel: blackout 

Blackout ieri sera in via Roma a Guspini a causa di un incidente avvenuto intorno alle 18. Un signore al volante di una Alfa Romeo Tonale si è schiantato contro un palo dell’Enel in via Roma, abbattendolo.

Il pennone precipitando ha agganciato e strappato via i cavi dell’impianto di illuminazione pubblica che erano stati assicurati al cornicione di una casa provocando in questo modo la caduta di calcinacci e, contemporaneamente, l’interruzione dell’energia. Non solo: perché i pezzi di intonaco staccati dalla facciata dell’abitazione sono caduti su una seconda auto che era in sosta e ne hanno danneggiato il tettuccio e il parabrezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi di legge e ricostruito la dinamica dell’accaduto. (g. g. s.)

